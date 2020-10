TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel A Haber'e yorumladı: Başkan Erdoğan İP ve HDP’nin kimyasını bozdu

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel İYİ Parti ile HDP arasındaki yakınlaşmayı A Haber ekranlarında hafta içi her akşam yayınlanan “Memleket Meselesi” adlı programda değerlendirdi. İYİ Parti ve HDP’nin birbirlerine ihtiyaç duyduklarını belirten Yiğitel, bu yüzden her iki siyasi partinin de birbirlerine karşı çok açık bir şekilde tavır alamadığını ifade etti. Akşener’in “HDP, Kürtlerin yasal temsilcisidir” sözlerini hatırlatan Yiğitel, Başkan Erdoğan’ın her iki partinin de kimyasını bozduğunu ve birbirlerine kimliksel anlamda benzemeyen aktörlerin sırf Erdoğan’ı yenebilmek adına bir araya geldiklerini ifade etti.

İYİ PARTİ İLE HDP BİRBİRİNE İHTİYAÇ DUYUYOR

Melik Yiğitel konuşmasına İYİ Parti ve HDP'nin birbirine ihtiyaç duyduklarını belirterek başladı. Bu karşılıklı bağımlılıktan kaynaklı olarak da her iki partinin de birbirlerine karşı net bir tavır alamadıklarını ifade etti.

AKŞENER: HDP, KÜRTLERİN YASAL TEMSİLCİSİDİR

Sözlerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "HDP, Kürtlerin yasal temsilcisidir" cümlesini hatırlatarak devam eden Melik Yiğitel, İYİ Parti ve HDP'nin İstanbul, Ankara, Mersin gibi büyükşehirlerde ortak adaylarını desteklediklerini bir kez daha hatırlattı. Yiğitel bu noktada her iki partinin de aynı hat üzerinde buluştuğunu ifade etti.

BAŞKAN ERDOĞAN İP VE HDP'NİN KİMYASINI BOZDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İYİ Parti ve HDP'nin kimyasını bozduğunu belirten Melik Yiğitel, birbirine benzemeyen aktörlerin (CHP,İP,HDP,Saadet Partisi) Erdoğan'ı yenebilmek için bir araya geldiğini ifade etti. Yiğitel yaşanan bu ittifakı "yeni anormal" olarak tanımladı.