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Türkler Mescid-i Aksa'ya alınmıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.01.2024 15:35
Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşlarına izin verilmiyor. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel detayları aktardı.
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