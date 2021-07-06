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Türkkan'ın ''Kanal İstanbul'' rahatsızlığı! Gerçek dışı iddiaların amacı ne?

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.07.2021 14:10
Güncelleme:06.07.2021 14:10
Adı sık sık krizlerle gündeme gelen iyi parti grup başkanvekili Lütfü Türkkan şimdi de milli görüşün merhum lideri Necmettin Erbakan’ı hedef almıştı. Gerçek dışı iddialar üzerinden Kanal İstanbul projesini itibarsızlaştırmak isterken Erbakan’ın hamlelerine ''göz boyayıcılığı'' imasında bulunan Türkkan’a Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanı Hüseyin Terzi ateş püskürdü.
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