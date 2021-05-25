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Türkiye'yi Suriye'ye mi çevirmek istiyorlar? HDP’ye bakanlık önerisi ile neler amaçlanıyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.05.2021 15:12
Güncelleme:25.05.2021 15:28
Türkiye’nin son dönemde attığı adımlar terör örgütü PKK’yı bitirme noktasına getirdi. Yurt içindeki terörist sayısı 300’ün altına düştü. FETÖ terör örgütüne karşı da mücadele hız kesmeden sürüyor. Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde örgütün önemli bir isminin yakalandığını ifade etti. Suç örgütlerine karşı da operasyonlar ve baskınlar devam ediyor. Uyuşturucu tacirlerine geçit verilmiyor. Ekonomi alanında ve koronavirüse karşı mücadelede tarihi adımlar atılırken bir anda üst akıl tarafından düğmeye basıldı. CHP’nin HDP ile bakanlık pazarlığı ifşa oldu. Meral Akşener, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı çocuk katili Netanyahu’ya benzetip Rize’ye giderek büyük bir provokasyona imza attı. Öte yandan eski AA muhabiri Musab Turan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef alarak kamikaze saldırı gerçekleştirdi. Muhalefet, suç örgütü lideri Sedat Peker’in kasetleri ile siyasi operasyona kalkıştı. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Devlet ve millet neden hedef alınıyor? Türkiye'ye yönelik sistematik saldırıların arkasında neler var?
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