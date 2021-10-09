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Türkiye'yi suçlayıp YPG'ye kalkan oldu! Perde arkasını A Haber'de anlattı! ABD, Fransa ve Yunanistan'a sert tepki: Türkiye çok büyük yutamazlar!

A Haber
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Giriş: 09.10.2021 14:05
Son dakika haberi... Atina'nin nükleer tehdidi ve Biden'ın, "Türkiye'nin Suriye'deki operasyonları DEAŞ ile mücadeleyi baltalıyor" açıklaması ne anlama geliyor? ABD neden Türkiye'nin PKK operasyonlarını hedef aldı? Biden neden YPG desteğine devam ediyor? ABD Suriye'de Türkiye'ye karşı neden düşmanlık yapıyor? NATO üyesi iki ülke NATO üyesi Türkiye'yi neden tehdit etti? 3 NATO ülkesinin hedefi neden Türkiye? ABD, Fransa ve Yunanistan yeni bir tuzak mı planlıyor? Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber canlı yayınında çok çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Caşın, "ABD suç işliyor" ifadelerini kullanarak "DEAŞ’la mücadele eden kahraman Türk ordusudur. ABD’nin bütün yaptıkları spekülasyondur." dedi.
Sert tepki: Türkiye çok büyük yutamazlar! SERT TEPKİ: TÜRKİYE ÇOK BÜYÜK YUTAMAZLAR!
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Sert tepki: Türkiye çok büyük yutamazlar!
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