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Türkiye’yi sarsan olay! Taksiciyi öldüren zanlının terör örgütü PKK sempatizanı olduğu ortaya çıktı

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.02.2024 11:28
Yaklaşık 70 kamera gözünden 110 saatlik görüntüler izlenerek tespit edilen şüpheli D.A., suç aleti ile birlikte yakalandı. Zanlının PKK sempatizanı olduğu ortaya çıktı. Soruşturma ile ilgili son durumu A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
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