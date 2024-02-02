Türkiye’yi sarsan olay! Taksiciyi öldüren zanlının terör örgütü PKK sempatizanı olduğu ortaya çıktı

Yaklaşık 70 kamera gözünden 110 saatlik görüntüler izlenerek tespit edilen şüpheli D.A., suç aleti ile birlikte yakalandı. Zanlının PKK sempatizanı olduğu ortaya çıktı. Soruşturma ile ilgili son durumu A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

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