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Türkiye'yi kahreden yangında 29 can kaybı! Ölüm göz göre göre gelmiş... | Bu görüntüler ilk kez A Haber'de

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Giriş: 07.04.2024 22:30
İstanbul-Beşiktaş’taki Gayrettepe’de 16 katlı binanın bodrum katındaki gece kulübünde çıkan 29 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Göz göre göre gelen ölümünün Beşiktaş Belediyesi ile bağlantısı ne? Türkiye'yi kahreden 29 can kaybının olduğu yangın faciasındaki gece kulübü sabıkalı çıktı. Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman çok özel detaylara ulaştı. İşletmenin denetim raporu ilk kez A Haber'de! İşte detaylar..
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