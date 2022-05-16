Türkiye'yi ikna turu! İsveç'ten kritik "Türkiye" hamlesi

Avrupa NATO'ya girmek isteyen Finlandiya ve İsveç için Türkiye'yi ikna etmeye çalışıyor. Terör örgütlerine verdiği destek nedeniyle Türkiye'nin NATO üyeliğine sıcak bakmadığı İsveç'ten kritik bir hamle geldi. Stockholm Hükümeti, diplomatlardan oluşan bir heyeti Türkiye'ye gönderme kararı aldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN