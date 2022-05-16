16 Mayıs 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye'yi ikna turu! İsveç'ten kritik "Türkiye" hamlesi

Türkiye'yi ikna turu! İsveç'ten kritik "Türkiye" hamlesi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.05.2022 09:18
Avrupa NATO'ya girmek isteyen Finlandiya ve İsveç için Türkiye'yi ikna etmeye çalışıyor. Terör örgütlerine verdiği destek nedeniyle Türkiye'nin NATO üyeliğine sıcak bakmadığı İsveç'ten kritik bir hamle geldi. Stockholm Hükümeti, diplomatlardan oluşan bir heyeti Türkiye'ye gönderme kararı aldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’li Sağlar’dan başörtüsü çarkı
CHP'li Sağlar'dan başörtüsü çarkı
Pence Kilit’te 95 PKK’lı öldürüldü!
Pence Kilit’te 95 PKK’lı öldürüldü!
Türkiye’yi ikna turu
Türkiye'yi ikna turu
2 dakikada mevzi değiştiriyor!
2 dakikada mevzi değiştiriyor!
İBB’nin heykel belediyeciliği
İBB’nin heykel belediyeciliği
Cezayir Cumhurbaşkanı ile görüşecek
Cezayir Cumhurbaşkanı ile görüşecek
CHP’li İBB’den Müze Gazhane’de umumi rezillik!
CHP'li İBB'den Müze Gazhane'de umumi rezillik!
Başkan Erdoğan: Her zaman yanınızdayız
Başkan Erdoğan: Her zaman yanınızdayız
2022 Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
2022 Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
Stoltenberg: Türkiye ile temaslarımızı sürdüreceğiz
Stoltenberg: Türkiye ile temaslarımızı sürdüreceğiz
10 terörist etkisiz hale getirildi
10 terörist etkisiz hale getirildi
’’PKK ile görüşen ülkeler bu tutumlarından vazgeçmeli’’
''PKK ile görüşen ülkeler bu tutumlarından vazgeçmeli''
Daha Fazla Video Göster