16 Mayıs 2022, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Türkiye'yi ikna turu! İsveç'ten kritik "Türkiye" hamlesi
Avrupa NATO'ya girmek isteyen Finlandiya ve İsveç için Türkiye'yi ikna etmeye çalışıyor. Terör örgütlerine verdiği destek nedeniyle Türkiye'nin NATO üyeliğine sıcak bakmadığı İsveç'ten kritik bir hamle geldi. Stockholm Hükümeti, diplomatlardan oluşan bir heyeti Türkiye'ye gönderme kararı aldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.