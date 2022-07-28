Türkiye’yi hedef alan terör saldırıları! Suriye’den Türkiye’ye terör ihracı

Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren terör örgütü YPG'nin gerçekleştirmiş olduğu saldırılar, Türkiye'nin ulusal güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Türkiye'nin PKK/YPG terör örgütünden algıladığı tehdit seviyesi her geçen gün artarken bu durumun bir sonucu olarak Suriye sınırları içinde gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarının haklılığı ve gerekliliği de açık bir şekilde ortaya çıkıyor.

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