28 Temmuz 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye’yi hedef alan terör saldırıları! Suriye’den Türkiye’ye terör ihracı

Türkiye’yi hedef alan terör saldırıları! Suriye’den Türkiye’ye terör ihracı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.07.2022 16:48
Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren terör örgütü YPG'nin gerçekleştirmiş olduğu saldırılar, Türkiye'nin ulusal güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Türkiye'nin PKK/YPG terör örgütünden algıladığı tehdit seviyesi her geçen gün artarken bu durumun bir sonucu olarak Suriye sınırları içinde gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarının haklılığı ve gerekliliği de açık bir şekilde ortaya çıkıyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Suriye’den Türkiye’ye terör ihracı
Suriye’den Türkiye’ye terör ihracı
Dev projede dar gelirliye konut satışı nasıl olacak?
Dev projede dar gelirliye konut satışı nasıl olacak?
Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na sert tepki!
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki!
İşte kritik detay! Meğer Türk vatandaşı...
İşte kritik detay! Meğer Türk vatandaşı...
Özdağ’dan gençlere skandal çağrı
Özdağ'dan gençlere skandal çağrı
YİD ile neler yapıldı?
YİD ile neler yapıldı?
İstanbul Havalimanı’ndan yeni rekor!
İstanbul Havalimanı’ndan yeni rekor!
Bakan Çavuşoğlu: Şimdi ateşkese odaklanmalıyız
Bakan Çavuşoğlu: Şimdi ateşkese odaklanmalıyız
Rıdvan Kaya’nın babasına veda!
Rıdvan Kaya'nın babasına veda!
Terör hedefleri imha ediliyor!
Terör hedefleri imha ediliyor!
Ankapark nasıl bu hale geldi?
Ankapark nasıl bu hale geldi?
MİT’ten PKK’ya üst düzey darbe!
MİT'ten PKK'ya üst düzey darbe!
Daha Fazla Video Göster