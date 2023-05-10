Türkiye’yi bekleyen FETÖ tehlikesi! Kılıçdaroğlu: KHK’lıları görevine iade edeceğiz

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, görevine iade etme sözü verdiği KHK'lı sayısı yaklaşık 50 bin. Peki FETÖ ve PKK bağlantıları nedeniyle kamudan ihraç edilenlerin yeniden görevlerine gelebilmeleri ne anlama geliyor? Türkiye'yi nasıl bir tehlike bekliyor? İşte tüm detaylar…

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