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Türkiye'yi batıranlar yeniden sahnede! ‘Eski Türkiye’ özlemi mi çekiyorlar? A Haber'de çarpıcı değerlendirmeler

A Haber
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Giriş: 04.07.2021 16:02
Muhalefet yalan siyasetiyle neyi amaçlıyor? Türkiye yoksulluk ve yasaklar dönemine döndürülmek mi isteniyor? Ülkenin son yıllardaki kazanımlarını yok etmek mi istiyorlar? MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan ve AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Aycan, "CHP ve İYİ Parti’nin bildiğimiz davranışları. Yalanlarla gündem oluşturmaya çalıyorlar." dedi. Gündoğdu ise "Ana muhalefet partisi bugüne kadar ahlaki bir siyaset ortaya koyamadı" ifadelerini kullandı.
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