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TÜRKİYE’Yİ AĞLATAN ANLAR! 56 saat sonra gelen mucize

A Haber
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Giriş: 08.02.2023 13:11
Kahramanmaraş'ta depremin 3. gününde bir kişi daha enkazdan sağ çıkarıldı.
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