14 Ocak 2024, Pazar
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Türkiye’ye yönelik terör saldırıları! Terör örgütlerini kim neden kuruyor?
Günümüzde küresel bir güvenlik sorunu haline gelen terör örgütleri, uluslararası aktörlerden aldığı desteklerle Türkiye için en önemli milli güvenlik problemlerinden biri olarak öne çıkmış durumda. Peki Türkiye'yi hedef alan bu örgütleri kimi kuruyor? Kim silahlandırıyor? Saldırı hedeflerini ve istihbaratı teröristlere kim, neden veriyor? İşte tüm bu sorulara yanıt aradığımız analiz haberimiz geliyor şimdi ekranlara...