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Türkiye'ye yeni sağlık üssü! Başkan Erdoğan'dan Kocaeli Şehir Hastanesi açılışında Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki

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Giriş: 15.04.2023 17:20
Güncelleme:15.04.2023 17:21
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim' dediği şehir hastanelerinden biri daha tamamlandı. 1218 yatak kapasiteli Kocaeli Şehir Hastanesi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı. Başkan Erdoğan açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "şehir hastaneleri" konusunda tepki gösterirken "Bay bay Kemal sen hiç böyle bir hastane gördün mü?" dedi. Erdoğan İzmir'e yapılan şehir hastanesiyle ilgili de müjde vererek "İnşallah bayram öncesi açacağız." dedi. Erdoğan ayrıca 7'li koalisyon masası hakkında da sert sözler sarf ederek "PKK'sından FETÖ'süne hepsiyle anlaştılar." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışından 300 milyar dolar getireceğim" sözlerine de tepki gösteren Erdoğan, "Ülkeyi tefecilere pazarlıyor." dedi.
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