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Türkiye’ye yabancı turist akını! Hangi bölgeler tercih ediliyor?

A Haber
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Giriş: 06.07.2023 14:40
Türkiye'ye yabancı turist akını sürüyor. Turistlerin hangi turizm bölgelerini daha çok tercih ettiği sorusunun cevabını A Haber muhabiri Vural Efecik’in konuğu olan Profesyonel Turizmciler Derneği Başkanı İsmail Özbozdağ verdi.
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