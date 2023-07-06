Türkiye’ye yabancı turist akını! Hangi bölgeler tercih ediliyor?

Türkiye'ye yabancı turist akını sürüyor. Turistlerin hangi turizm bölgelerini daha çok tercih ettiği sorusunun cevabını A Haber muhabiri Vural Efecik’in konuğu olan Profesyonel Turizmciler Derneği Başkanı İsmail Özbozdağ verdi.

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