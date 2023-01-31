Türkiye'ye terör saldırısı uyarısı! İçişleri: İsmi geçenler gözaltında, eylem emaresine rastlanmadı

İsveç ve Danimarka'da Kuran-ı Kerim yakma eylemlerinin ardından bazı ülkeler Türkiye’ye yönelik terör saldırısı uyarısı yapmıştı. İçişleri Bakanlığı, o ülkelerden birinin uyarısında adı geçen kişilerin gözaltına alındığını açıkladı. Detayları Ankara'dan A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

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