31 Ocak 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye'ye terör saldırısı uyarısı! İçişleri: İsmi geçenler gözaltında, eylem emaresine rastlanmadı

Türkiye'ye terör saldırısı uyarısı! İçişleri: İsmi geçenler gözaltında, eylem emaresine rastlanmadı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.01.2023 09:44
İsveç ve Danimarka'da Kuran-ı Kerim yakma eylemlerinin ardından bazı ülkeler Türkiye’ye yönelik terör saldırısı uyarısı yapmıştı. İçişleri Bakanlığı, o ülkelerden birinin uyarısında adı geçen kişilerin gözaltına alındığını açıkladı. Detayları Ankara'dan A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Anadolu turu planı! Hedefi bağımsız adaylık
Anadolu turu planı! Hedefi bağımsız adaylık
CHP’li Özel MİT Başkanı’nı hedef gösterdi
CHP'li Özel MİT Başkanı'nı hedef gösterdi
Alçak saldırı sonrası hedef Türkiye
Alçak saldırı sonrası hedef Türkiye
EYT’de merak edilen sorular!
EYT’de merak edilen sorular!
Tarımda iddialar ve gerçekler!
Tarımda iddialar ve gerçekler!
Hakem benzerliği başına bela oldu!
Hakem benzerliği başına bela oldu!
Kökünü Kurutma Operasyonu! Flaş açıklama
Kökünü Kurutma Operasyonu! Flaş açıklama
Deniz trafiğine sis engeli!
Deniz trafiğine sis engeli!
HDP için madde ekledik itirafı
HDP için madde ekledik itirafı
Millet İttifakı’nda karşılıklı kontralar!
Millet İttifakı'nda karşılıklı kontralar!
Kılıçdaroğlu adaylığını açıklayacak
"Kılıçdaroğlu adaylığını açıklayacak"
Seçimler öncesi bomba iddia!
Seçimler öncesi bomba iddia!
Daha Fazla Video Göster