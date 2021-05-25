Türkiye'ye kimler tezgah kurdu? Devlet ve millet neden hedef alınıyor?

CHP’nin HDP ile bakanlık pazarlığı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Rize provokasyonu, eski AA muhabirinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef alan kamikaze saldırısı, yok olma noktasına gelen PKK’nın maket uçaklarla saldırlar yapması ve suç örgütü liderinin kasetlerle Türkiye’yi hedef alması. Eş zamanlı saldırlar peş peşe geliyor. Peki video kasetler üzerinden siyaset dizayn mı edilmek isteniyor? Türkiye'yi Suriye'ye mi çevirmek istiyorlar? Türkiye'ye yönelik sistematik saldırıların arkasında neler var? HDP’ye bakanlık önerisi ve kaset siyaseti ile neler amaçlanıyor? Gelişmeleri MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir değerlendirdi.

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