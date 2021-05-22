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Türkiye’ye karşı yapılan ihanetin kronolojisi! 7 maddede kaos planı

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Giriş: 22.05.2021 14:03
Güncelleme:22.05.2021 14:37
Türkiye demokrasisi son zamanlarda hem muhalefet cephesinden yapılan açıklamalar hem de terör örgütlerinin yapmış olduğu saldırılarla birlikte yeniden eş zamanlı saldırıya maruz kaldı. Vatandaşları sokağa dökmeye çalışarak kontrollü kaosu planlayan ve darbeye yol açıp siyasi çıkar amaçlayan bur süreç nasıl oldu? İşte o ihanetin kronolojik sırası…

İhanetin kronolojisi! 7 maddede kaos planı
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