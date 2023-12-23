Türkiye’ye indi, şükür secdesi yaptı!

İsrail'in saldırılarında hayatını kaybettiğini sandığı oğluyla tedavi için Türkiye'ye getirilen Gazzeli Muhammed Nemnem, havalimanında şükür secdesi yapmıştı. Nemnem yaşadıklarını anlattı. Yardımları için Başkan Erdoğan'a ve Türkiye'ye teşekkür etti. İşte haberin detayları…

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