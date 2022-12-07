Türkiye'ye F-16 satışında engeli kalktı! ABD’nin kararı ne anlama geliyor?

ABD Temsilciler Meclisince sunulan ve Türkiye'ye F-16 satışını kısıtlayıcı koşullara bağlayan şartlar tasarıdan tamamen kaldırıldı. Konuyla ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin F-16 adımıyla ilgili, "Olumlu bir adım, bir an önce nihayete ermesini bekliyoruz" dedi. Peki Türkiye'ye F-16 satışında engel kalktı mı? ABD’nin kararı ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kemal Olçar değerlendirdi.

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