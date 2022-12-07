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Türkiye'ye F-16 kısıtlamasında yeni gelişme! ABD Temsilciler Meclisi'ne sunulan maddeler tasarıdan çıkarıldı

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Giriş: 07.12.2022 08:11
Güncelleme:07.12.2022 08:11
ABD'nin 2023 savunma bütçesini de içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısının son halinden, Temsilciler Meclisince Türkiye’nin F-16 alımını sınırlandırmak üzere konulan maddeler de çıkarıldı.
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