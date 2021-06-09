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Türkiye’ye çağ atlatan projeler! Son gelişmeleri A Haber ekipleri bölgeden aktardı

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.06.2021 12:10
Türkiye'de, 2023 vizyonu çerçevesinde enerjiden ulaşıma kadar her alanda dev projelere imza atıldı.  A Haber ekiplerinden Fırat Öztürk Elazığ'da, Hakan Süer Kocaeli'de, Halil İbrahim Uğur Mersin'de, Mahmut Erdoğan Samsun'da ve Mehmet Sabri Uğurbaş Gaziantep'te yükselen projelerin son durumunu A Haber canlı yayınında anlattı.
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