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Türkiye’ye çağ atlatan projeler! Son gelişmeleri A Haber ekipleri bölgeden aktardı
Türkiye'de, 2023 vizyonu çerçevesinde enerjiden ulaşıma kadar her alanda dev projelere imza atıldı. A Haber ekiplerinden Fırat Öztürk Elazığ'da, Hakan Süer Kocaeli'de, Halil İbrahim Uğur Mersin'de, Mahmut Erdoğan Samsun'da ve Mehmet Sabri Uğurbaş Gaziantep'te yükselen projelerin son durumunu A Haber canlı yayınında anlattı.