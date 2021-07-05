05 Temmuz 2021, Pazartesi
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Türkiye'ye çağ atlatan dev projeler! 28 kilometrelik 'Kanuni Bulvarı Projesi' | Ayvacık Tüneli
Son 19 yılda Türkiye’ye çağ atlatan projeleri ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz. Detayları A Haber muhabirleri Ahmet Çağlar Yıldırım Trabzon’dan, Vedat Sezer Çanakkale’den, Ata Gündüz Kurşun Afyonkarahisar’dan canlı yayında aktardı.