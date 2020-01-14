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14.01.2020

Türkiye’nin Libya’daki önemi ne? Libya krizinde nereden nerye gelindi?

Libya ateşkesinin önemini ve Türkiye’nin Libya’da olmasının neleri önlediğini, Terör ve Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda A Haber’e anlattı. Terör Uzmanı Yusuf Alabarda; “Nasıl Mursi yönetimi bir askeri darbeyle iktidarından edilip yerine cuntacı Sisi getirildiyse, Türkiye müdahil olmasaydı, Hafter’de Trablusgarp hükümetini ezip geçecekti. Türkiye bu şekilde müdahil olunca bu senaryonun gerçekleşme imkanı kalmadı.” ifadelerini kullandı.

Libya ateşkesinin önemini ve Türkiye'nin Libya'da olmasının neleri önlediğini, Terör ve Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda A Haber'e anlattı.

"TÜRKİYE MÜDAHİL OLMASAYDI HAFTER, TRABLUSGARP HÜKÜMETİNİ EZİP GEÇECEKTİ"

Türkiye'nin Libya'da olmasının önemini anlatan Terör Uzmanı Yusuf Alabarda;

"Nasıl Mursi yönetimi bir askeri darbeyle iktidarından edilip yerine cuntacı Sisi getirildiyse, Türkiye müdahil olmasaydı, Hafter'de Trablusgarp hükümetini ezip geçecekti. Türkiye bu şekilde müdahil olunca bu senaryonun gerçekleşme imkanı kalmadı." şeklinde konuştu.

Diplomasiye ağırlık verilmiyor eleştirilerine yanıt olarak Alabarda;

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün sorunlarını askeri anlamda çözüyor, diplomasi olmuyormuş gibi bir algı yaratılıyor. Çok geniş bir diplomasi trafiği hakimken hala diplomasi yürütmüyorsunuz demenin hiçbir mantıklı yönü yok. İtalya Başbakanı Conte; "Türkiye'nin asker gönderme müdahalesi asla kabul edilemez" diyenlerdendi, daha sonra Ankara'da yaptığı basın açıklamasında "Türkiye'nin Libya'da yaptığı faaliyetleri sayesinde Libya'da siyasal çözüme yakınız." dedi. Bunlar çok önemli gelişmelerdir." ifadesini kullandı.

"LİBYA'YI DEĞERLİ YAPAN DOĞALGAZ VE PETROLDÜR"

Libya'nın Türkiye'den yaklaşık 2 katı büyüklüğünde ve topraklarının çok az kısmının tarıma elverişli olduğunu belirten Yusuf Alabarda;

"Libya'yı değerli yapan içerisinde barındırmış olduğu doğalgaz ve petroldür. Libya, Dünyanın en çok ihracat yapan ülkelerinden biri olan İran'ın yarısından daha fazla petrol ihracatı yapan bir ülke. Libya'nın petrol ihracatındaki para, Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru hükümet olan Trablusgarp hükümetine aktarılıyor. Bu yüzden Hafter Trablusgarp hükümetini düşürerek, meşru bir şekilde tanınmayı amaçlıyor." açıklamasında bulundu.

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