31 Mart 2022, Perşembe
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Türkiye'nin yerli ve milli ÇAKIR Füzesi tanıtıldı! İşte ÇAKIR Füzesi'nin özellikleri
Roketsan firması tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen "ÇAKIR Füzesi"nin lansmanını yaptı. Dual-Mode Arayıcı Başlık yapısına sahip olacak. Ayrıca füze, milli imkanlarla geliştirilen turbojet motoru ile teçhiz edilecek.