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Türkiye'nin yerli ve milli aracı TOGG Viyana sokaklarında

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.04.2023 10:54
Avusturya'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin yerli ve milli aracı Togg'u Viyana'daki görüşmeleri süresince kullandı.
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