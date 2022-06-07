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Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı Kargı ilk kez ortaya çıktı! EFES 2022'de görüntülendi

AA
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Giriş: 07.06.2022 09:21
Türkiye İHA'ları ile dünyaya damga vururken, yenilerin gelişmesi yönünde çalışmalar da durmadan devam ediyor. Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı Kargı, EFES-2022 tatbikatında ortaya çıktı.
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