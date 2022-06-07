07 Haziran 2022, Salı
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Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı Kargı ilk kez ortaya çıktı! EFES 2022'de görüntülendi
Türkiye İHA'ları ile dünyaya damga vururken, yenilerin gelişmesi yönünde çalışmalar da durmadan devam ediyor. Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı Kargı, EFES-2022 tatbikatında ortaya çıktı.