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Türkiye'nin yeni gücü hazır! AKYA devreye giriyor

AA
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Giriş: 10.09.2021 11:50
Yerli ve milli üretimleriyle son yıllara damga vuran Türkiye yeni projesiyle de dikkatleri üzerine çekti. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in tanıttığı AKYA için gerim sayım başladı. AKYA aynı zamanda Türkiye'nin ilk milli torpidoları olacak. Demir, Atmaca füzeleri üzerindeki çalışmaların da devam ettiğini söyledi.
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