03 Ağustos 2024, Cumartesi
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Türkiye’nin yas ilanı İsrail’i rahatsız etti! Ankara’nın İsrail’e tepkisi sert oldu
Türkiye, İsmail Haniye'nin şehit olması nedeniyle bir gün ulusal yas ilan edince Tel Aviv Büyükelçiliği’nde de bayraklar yarıya indirildi. İşte bu durum Netanyahu hükümetini rahatsız etti. Dışişleri Bakanı Katz yine Başkan Erdoğan ve Türkiye'yi hedef aldı. Ankara'nın tepkisi çok sert oldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katz için "Hadsizlik ve arsızlık abidesi" ifadesini kullandı.