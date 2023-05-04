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Türkiye’nin yardım ve yatırımları! 29 ülke ile üst düzey iş birliği mekanizması

A Haber
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Giriş: 04.05.2023 14:56
Türkiye geçtiğimiz yıllarda uluslararası alanda pek çok yatırım yaptı. Dünyaya uzattığı yardım elinin yanı sıra kritik adımlarla uluslararası ilişkileri de geliştirdi. AK Parti’nin seçim beyannamesinde bu konulara ilişkin öne çıkan başlık yer alıyor. Detayları A Haber dış haberler editörü Elif Saatçıoğlu anlattı.
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