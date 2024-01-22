Türkiye’nin uzay yolculuğu nasıl başladı? İlk Türk astronot uzayda neler yapacak?

Tam bağımsızlık idealine odaklanan Türkiye, Milli Uzay Programı'nda belirlediği hedefleri de bir bir gerçekleştiriyor. İlk insanlı uzay yolculuğu da işte onlardan biri. Gelin şimdi Türkiye'nin uzay yolculuğunu anlatan analiz haberimize bakalım birlikte...

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