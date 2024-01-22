Türkiye’nin uzay gururu! Ne zaman iletişime geçecek? Fırlatmada neler yaşandı?

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın "İstikbal Göklerdedir" sözüyle başladığı uzay seyahati devam ediyor. Tüm dünyanın yakından takip ettiği olayı ABD’de izleyen Sabah gazetesi Okan Müderrisoğlu yaşananları anlattı.

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