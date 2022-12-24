Türkiye’nin umudu Türk gençliği: 'Yapamazsın' diyorlar yaparsın

A Haber Türkiye'nin ve Türk insanının başarı hikayelerinden derlenen bir analiz hazırladı. Hem de iç ve dış karanlık güçlerin "Yapamazsın" diyerek engelleme girişimlerine rağmen; tarihe altın harflerle yazılan başarılar...

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