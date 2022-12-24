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Türkiye’nin umudu Türk gençliği: 'Yapamazsın' diyorlar yaparsın

A Haber
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Giriş: 24.12.2022 09:02
A Haber Türkiye'nin ve Türk insanının başarı hikayelerinden derlenen bir analiz hazırladı. Hem de iç ve dış karanlık güçlerin "Yapamazsın" diyerek engelleme girişimlerine rağmen; tarihe altın harflerle yazılan başarılar...
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