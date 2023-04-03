Türkiye’nin ulaşımda mega projeleri! A Haber muhabirleri tek tek anlattı

Son 21 yılda Türkiye büyük bir yol katetti. Bu kapsamda yurdun 4 bir yanı ulaşım araçları ile adeta sarıldı. Türkiye'nin devasa projeleri açılış için gün sayıyor. Peki o devasa projeler hangileri? A Haber ekipleri canlı yayın noktalarından tek tek anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN