Türkiye’nin tahıl ambarı Konya’da hasat zamanı! Çiftçi verim ve rekolteden memnun

Türkiye'nin tahıl ambarı Konya'da arpa hasadı başladı. Çiftçiler bu yıl verim ve rekolteden memnun. Ürünlerini hasat eden üreticilerin vatandaşlardan bir isteği var. Sigara izmaritlerinin yol kenarlarına atılmamasını istiyorlar.

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