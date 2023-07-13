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Türkiye’nin tahıl ambarı Konya’da hasat zamanı! Çiftçi verim ve rekolteden memnun

A Haber
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Giriş: 13.07.2023 16:16
Türkiye'nin tahıl ambarı Konya'da arpa hasadı başladı. Çiftçiler bu yıl verim ve rekolteden memnun. Ürünlerini hasat eden üreticilerin vatandaşlardan bir isteği var. Sigara izmaritlerinin yol kenarlarına atılmamasını istiyorlar.
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