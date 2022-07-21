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Türkiye’nin SİHA’ları Atina’yı panikletti: Türkiye’den fazla askeri kabiliyetimiz olamaz

A Haber
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Giriş: 21.07.2022 16:14
Türkiye'nin yerli ve milli silahlı insansız hava araçları Atina yönetiminin uykularını kaçırmaya devam ediyor. ABD ve Yunan basını, Miçotakis hükümetinin Ege'deki adalarda gizli ve kritik noktalara anti SİHA sistemleri kurduğunu yazdı. Ayrıca ABD ve İsrail ile 400 milyon dolarlık SİHA anlaşması yapıldığını öne sürdü.
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