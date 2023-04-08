08 Nisan 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye’nin sıfır atık belgesi alan havalimanı! Uçaklarda kalan atıklar ayrıştırılıyor

Türkiye’nin sıfır atık belgesi alan havalimanı! Uçaklarda kalan atıklar ayrıştırılıyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.04.2023 17:21
Güncelleme:08.04.2023 17:22
İstanbul Havalimanı sıfır atık belgesi alan çevreci havalimanı olma özelliği taşıyor. Kendi içindeki her atıkla başa çıkabilen çevreci havalimanında her şey geri dönüştürülüyor. İşte atıkların serüveni ve tesisin hikayesi…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’nin sıfır atık belgesi alan havalimanı!
Türkiye’nin sıfır atık belgesi alan havalimanı!
Meğer kronik yorgunluk hastalıkmış
Meğer kronik yorgunluk hastalıkmış
Türkiye’nin ilk kişisel eğitim programı
Türkiye’nin ilk kişisel eğitim programı
İstanbul yeni metrosuna kavuşuyor!
İstanbul yeni metrosuna kavuşuyor!
Kentsel dönüşüm projesinde rezerv konutlar!
Kentsel dönüşüm projesinde rezerv konutlar!
PKK’nın katlettiği Kürt siyasetçiler!
PKK’nın katlettiği Kürt siyasetçiler!
Prefabrik okul 3 ayda bitecek
Prefabrik okul 3 ayda bitecek
İstanbul’un altı demir ağlarla örülüyor
İstanbul'un altı demir ağlarla örülüyor
Başkan Erdoğan’ın liste mesaisi!
Başkan Erdoğan’ın liste mesaisi!
YSK’da kuralar çekildi!
YSK'da kuralar çekildi!
Oy pusulası için kura çekimi yapıldı
Oy pusulası için kura çekimi yapıldı
Oy pusulası için kura çekimi
Oy pusulası için kura çekimi
Daha Fazla Video Göster