Türkiye’nin sıfır atık belgesi alan havalimanı! Uçaklarda kalan atıklar ayrıştırılıyor

İstanbul Havalimanı sıfır atık belgesi alan çevreci havalimanı olma özelliği taşıyor. Kendi içindeki her atıkla başa çıkabilen çevreci havalimanında her şey geri dönüştürülüyor. İşte atıkların serüveni ve tesisin hikayesi…

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