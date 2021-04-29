Türkiye'nin savaş jetleri sınırın sıfır noktasında harekete geçti

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü 'Pençe-Şimşek' ve 'Pençe-Yıldırım' operasyonlarının ardından bugün de Şırnak'ta 'Eren-13 Cudi-Besta', Hakkari'de ise 'Eren-14 Kazan-Oğul' operasyonlarının başlatılmasıyla sınıra sıfır noktadaki Hakkari'nin Çukurca ilçesinde askeri hareketlilik arttı. İlçede dün akşam uçak, bugün ise helikopter ve zırhlı araç hareketliliği yaşandı.