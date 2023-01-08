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Türkiye'nin "robot askeri" füze attı

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.01.2023 16:39
Türk savunma sanayisi bünyesinde çeşitli insansız kara aracı projeleri yürütülürken güdümlü füze atışı yapılan ilk insansız kara aracı Barkan oldu
Türkiye’nin robot askeri füze attı
Türkiye'nin "robot askeri" füze attı
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