28 Kasım 2023, Salı
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Türkiye’nin parlayan yıldızı savunma sanayii
Türkiye savunma sanayiinde attığı adımlarla 2002 yılında yüzde 20'ler seviyesinde olan yerlilik ve milli oranını yüzde 80'in üzerine çıkarmayı başardı. Bu süreçte gerek AR-GE, gerek projelendirme gerekse şirketlerin kapasitesini artırmak için önemli bir özveri ortaya konuldu. Peki savunma sanayii nereden, nereye geldi? İşte detaylar...