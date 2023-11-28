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Türkiye’nin parlayan yıldızı savunma sanayii

A Haber
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Giriş: 28.11.2023 14:57
Türkiye savunma sanayiinde attığı adımlarla 2002 yılında yüzde 20'ler seviyesinde olan yerlilik ve milli oranını yüzde 80'in üzerine çıkarmayı başardı. Bu süreçte gerek AR-GE, gerek projelendirme gerekse şirketlerin kapasitesini artırmak için önemli bir özveri ortaya konuldu. Peki savunma sanayii nereden, nereye geldi? İşte detaylar...
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