Türkiye’nin parlayan yıldızı savunma sanayii

Türkiye savunma sanayiinde attığı adımlarla 2002 yılında yüzde 20'ler seviyesinde olan yerlilik ve milli oranını yüzde 80'in üzerine çıkarmayı başardı. Bu süreçte gerek AR-GE, gerek projelendirme gerekse şirketlerin kapasitesini artırmak için önemli bir özveri ortaya konuldu. Peki savunma sanayii nereden, nereye geldi? İşte detaylar...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN