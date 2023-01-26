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Türkiye'nin otomobili Togg Almanya yollarında!

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Giriş: 26.01.2023 12:15
Türkiye'nin 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüştüren Togg, mobil uygulamasıyla dijital dünyaya da hızlı bir giriş yaptı. Trumore platformu üzerinden Togg akıllı cihazı için ön sipariş vermek de mümkün olacak. Öte yandan Togg, Almanya'nın Frankfurt şehrinde seyir halindeyken görüntülendi.
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