Türkiye’nin milli uzay hamlesi! TÜRSAT 6A testlere başlıyor

Türkiye'nin yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'nın üretim sürecinde sona gelindi. Gelecek hafta testlerine başlanacak milli uydu 36 bin kilometre yükseklikte görev yapacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu uydunun 2023 yılının ikinci çeyreğinde fırlatılacağını söyledi.

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