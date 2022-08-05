05 Ağustos 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye’nin milli uzay hamlesi! TÜRSAT 6A testlere başlıyor

Türkiye’nin milli uzay hamlesi! TÜRSAT 6A testlere başlıyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.08.2022 08:56
Türkiye'nin yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'nın üretim sürecinde sona gelindi. Gelecek hafta testlerine başlanacak milli uydu 36 bin kilometre yükseklikte görev yapacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu uydunun 2023 yılının ikinci çeyreğinde fırlatılacağını söyledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’den Akinan’a servet
CHP'den Akinan'a servet
Türkiye’nin gökyüzü ona emanet!
Türkiye'nin gökyüzü ona emanet!
Eylem hazırlığındaki 5 PKK’lı yakalandı
Eylem hazırlığındaki 5 PKK’lı yakalandı
Ukraynalı büyükelçiden Türkiye’ye teşekkür!
Ukraynalı büyükelçiden Türkiye’ye teşekkür!
8 ilde yasa dışı bahis operasyonu yapıldı
8 ilde yasa dışı bahis operasyonu yapıldı
TÜRSAT 6A testlere başlıyor
TÜRSAT 6A testlere başlıyor
Hasat başladı! Üretici memnun
Hasat başladı! Üretici memnun
CHP’li Zenginobuz’dan pişkin itiraf
CHP’li Zenginobuz'dan pişkin itiraf
Sağlık alanında dev yatırımlar!
Sağlık alanında dev yatırımlar!
Muhalefetin FETÖ ittifakı!
Muhalefetin FETÖ ittifakı!
Kritik ziyarette 5 başlık masada
Kritik ziyarette 5 başlık masada
3 tahıl gemisi daha yolda
3 tahıl gemisi daha yolda
Daha Fazla Video Göster