Türkiye’nin milli gözü Gökçeri İsrail basınında: Dengeleri değiştirecek

27 Eylül 2025, Cumartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2025 09:11
Türk savunma sanayisinin yeni gözdesi Gökçeri gözetleme balonları, İsrail basını tarafından kapsamlı analiz edildi. Analizde, Türkiye'nin bu hamle ile "Bölgede dengeleri değiştirme potansiyeline sahip olduğu" vurgulandı.
