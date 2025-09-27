Türkiye’nin milli gözü Gökçeri İsrail basınında: Dengeleri değiştirecek

Türk savunma sanayisinin yeni gözdesi Gökçeri gözetleme balonları, İsrail basını tarafından kapsamlı analiz edildi. Analizde, Türkiye'nin bu hamle ile "Bölgede dengeleri değiştirme potansiyeline sahip olduğu" vurgulandı.

