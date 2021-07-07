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Türkiye'nin koronavirüs aşısındaki başarısı vaka sayısını düşürdü!

İHA
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Giriş: 07.07.2021 10:08
Türkiye koronavirüs aşısının teminini eksiksiz sürdürerek vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı. Kısa sürede aşı yaşının 18'e kadar inmesiyle vaka sayısı da büyük oranda düştü. Koronavirüs vaka sayısında en fazla düşüş görülen Gümüşhane'nin başarısının arkasında aşılanma olduğu ifade edildi.
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