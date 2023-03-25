Türkiye’nin konuştuğu afetzedeyi A Haber buldu

Kahramanmaraş'ta Başkan Erdoğan'ın yanına giden bir depremzede CHP’li heyetten konteyner talep ettiğini ancak kendisinden parti üyeliği istendiğini iddia etmişti. A Haber Ramazan Kala'ya ulaştı o iddiaların detaylarını birinci ağızdan dinledi.