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Türkiye'nin kıyıdaki yeni muhafızı Barbaros! İşte özellikleri

A Haber
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Giriş: 12.12.2022 16:34
Türkiye'nin yerli ve milli savunma ekosistemi genişlemeye devam ediyor. Yeni üye ise Barbaros Kıyı Savunma Sistemi. ROKETSAN tarafından geliştirilen Barbaros Kıyı Savunma Sistemi, milli füzeler Atmaca ve Çakır'ı kullanarak denizdeki tehditleri etkisiz hale getirecek. Diplomatik İlişkiler ve Politik Araştırmalar Merkezi (DİPAM) Başkanı Dr. Tolga Sakman, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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