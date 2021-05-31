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Türkiye'nin keşif ve bombardıman uçağı RF-4 E Phantom II! Geçmişi başarılarla dolu

AA
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Giriş: 31.05.2021 14:01
Güncelleme:31.05.2021 14:16
Bursa'da uzay ve havacılık konusunda heyecan ve farkındalık oluşturmak amacıyla kurulan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), uzun yıllar Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde birçok başarıya imza atan "RF-4 E Phantom II" keşif ve bombardıman uçağına ev sahipliği yapıyor.
Türkiye'nin keşif ve bombardıman uçağı RF-4 E Phantom II!
Türkiye'nin keşif ve bombardıman uçağı RF-4 E Phantom II!
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