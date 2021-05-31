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Türkiye'nin keşif ve bombardıman uçağı RF-4 E Phantom II! Geçmişi başarılarla dolu
Bursa'da uzay ve havacılık konusunda heyecan ve farkındalık oluşturmak amacıyla kurulan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), uzun yıllar Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde birçok başarıya imza atan "RF-4 E Phantom II" keşif ve bombardıman uçağına ev sahipliği yapıyor.