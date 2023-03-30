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Türkiye'nin kayıp yılları...

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Giriş: 30.03.2023 17:30
Türkiye'nin kayıp yılları. Koalisyonla geçen buhranlı yıllar. İlk bölümde 1961 ile 1962 arasındaki sancılı dönemde yaşanan kavgaları anlatmıştık. Bugün ise 1962 yılında kurulmaya çalışılan koalisyon döneminde yaşananları konuştuk.
Türkiye’nin kayıp yılları...
Türkiye'nin kayıp yılları...
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