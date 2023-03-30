30 Mart 2023, Perşembe
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Türkiye'nin kayıp yılları...
Türkiye'nin kayıp yılları. Koalisyonla geçen buhranlı yıllar. İlk bölümde 1961 ile 1962 arasındaki sancılı dönemde yaşanan kavgaları anlatmıştık. Bugün ise 1962 yılında kurulmaya çalışılan koalisyon döneminde yaşananları konuştuk.