Türkiye'nın kararlı duruşu sonuç verdi! Seçim maskeli 'teröristan' tezgahı çöktü | A Haber'de çarpıcı sözler: Ağustos ayında da o seçim yapılmayacak, yapabilen şimdi yapardı!

PKK'nın 'seçim' maskeli 'teröristan' tezgahı çöktü. Suriye'de işgal ettiği topraklarda sözde yerel seçim yapmayı planlayan terör örgütü PKK/YPG, daha önce 30 Mayıs'ta yapılacağı açıklanan sonrasında 11 Haziran'a ertelenen sözde seçimler bir kez daha ertelendi. MSB'den yapılan açıklamada ise sözde seçimlerin tamamen iptal edilmesi gerektiği vurgulandı. A Haber'de yayınlanan Arka Plan programında Gazeteci Mete Sohtaoğlu PKK/ YPG'nin sözde seçimi neden ertelediğine ve Suriye'deki yeni plana dair değerlendirmelerde bulundu. İşte o programın detayları...

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