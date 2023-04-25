25 Nisan 2023, Salı
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Türkiye'nin karanlık yılları 90'lar! CHP zihniyeti vatandaşı isyan ettirdi: İstanbul'da taşıma su dönemi
Sokakta oynayan çocukların, köyden kente göçün getirdiği arabeskin ötesinde 90'lı yıllar, Türkiye'nin en acımasız dönemi. Akıllara kazınan en dikkat çekici olaylardan biri de evlere derelerden, kuyulardan su taşınmasıydı. Temiz olup olmadığına bakmadan insanlar buldukları suları evlerine taşıyarak ihtiyaçlarını karşılıyordu. İşte A Haber'in Bir Zamanlar Türkiye videosu o dönemi bir kez daha gündeme getirdi.